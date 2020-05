Arrêt de la Ligue 1 : Gérard Houiller évoque un “complot” contre l’OL

Gérard Houiller est monté au front ce vendredi soir chez nos confrères d’OLTV. Le conseiller du président Jean-Michel Aulas, a dénoncé un “complot pour éliminer l’Olympique Lyonnais” dans le cadre de l’arrêt du championnat d’France.



L’ex-entraîneur de Liverpool a même évoqué “un axe OM-PSG”, accompagné “d’arrangements entre amis” avant de poursuivre. “Ce sera étouffé, car je dirai que l’Etat est présent et partie prenante. J’ai suivi toutes les conférences de presse d’Emmanuel Macron ou Edouard Philippe et on n’a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, sur la dernière, on dit que le championnat ne pourra pas reprendre. C’était la première fois que l’on parlait de sport. J’ai trouvé ça un peu bizarre.“



Gérard Houiller s’est également montré très sceptique quant à une “marche-arrière” du gouvernement et une reprise du championnat de France. “Je ne pense pas que l’on reprenne en France, car des gens sont têtus et obstinés et en font une affaire personnelle d’autant plus que cela arrange beaucoup de monde. Voir l’OL en difficulté, Saint-Etienne sauvé, Nice européen, cela fait plaisir à beaucoup de gens.”