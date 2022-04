ASSE : les supporters vont adresser un message aux joueurs pour la venue de Brest

Six jours après la large défaite concédée à Lorient (6-2), les Verts se préparent à accueillir Brest, samedi, à 17h, à Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. 18es et barragistes, les Stéphanois ne comptent désormais plus qu’un point d’avance sur Bordeaux, le 19e et avant-dernier, et quatre sur Metz, la lanterne rouge du championnat.

Ce duel contre Brest, qui arrive à sept journées de la fin de la saison, revêt donc une importance extrême pour l’ASSE dans la course pour le maintien. Et dans l’optique de cette rencontre, les groupes de supporters des Verts ont lancé un appel afin de s’unir autour de leur équipe.

Dans une annonce commune, les Magic Fans, les Green Angels, les Indépendantiste stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois demandent à tous les fans qui seront présents au stade samedi de venir habiller des couleurs vertes du club : « Montrons leur que les seuls dignes de porter ces couleurs, c’est nous. Par amour des Verts, sois fier de tes couleurs. Tous en maillot du club », indique leur message.

Une façon de montrer leur soutien infaillible, tout en faisant part de leur ras le bol de voir leur équipe enchaîner les prestations décevantes.