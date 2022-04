ASSE : un rectangle vert qui coûte cher

Le mauvais temps des derniers jours a eu des incidences sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Naturellement bouillant, le Chaudron a laissé place à la neige, au gel et à une bonne douche froide ce week-end, entre les conditions météorologiques de samedi et la défaite subie le lendemain, alors que la rencontre avait été reprogrammée, face à l’Olympique de Marseille (2-4).

Et justement, pour que la rencontre puisse avoir lieu dimanche, les équipes de Saint-Étienne Métropole ont fait leur possible pour que le match se passe dans les meilleures conditions et ont injecté pas moins de 10 000 euros afin que les Verts puissent disposer d’une pelouse en bon état avant d’affronter les Phocéens. Pas de quoi empêcher, néanmoins, le revers des Stéphanois…