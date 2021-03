AstraZeneca : l’Agence européenne des médicaments donne son feu vert

L’Agence Européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert pour utiliser le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. “Le comité est arrivé à une conclusion : il s’agit d’un vaccin sûr et efficace”, selon la directrice de l’EMA, Emer Cooke.



Néanmoins, cette dernière n’exclut pas le lien entre les cas de thrombose et l’AstraZeneca. “Nous ne pouvons exclure le lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin”, explique t-elle. Mais les données recueillies ne permettent pas de savoir avec certitude l’existence d’un lien quelconque.



De son côté, le PRAC, comité d’évaluation des risques en pharmacovigilance, estime que les bénéfices sont largement supérieurs aux risques.



L’EMA souligne que les cas de thrombose restent très rares par rapport aux millions de personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca. Néanmoins, “il demeure très important de suivre de très près les effets indésirables, afin de pouvoir mettre à jour” assure Emer Cooke, la directrice de l’EMA.