ASVEL-Monaco : la victoire et la manière !

L’ASVEL a pris sa revanche sur Monaco ! Battus par la Roca Team à l’aller, les hommes de Zvezdan Mitrovic se sont imposés avec la manière, ce mardi (95-83).

Dans une Astroballe vide, pour cause de coronavirus, la première mi-temps est équilibrée. L’ASVEL fait la course en tête, mais les Monégasques, notamment grâce à Dee Bost, restent constamment au contact. Les deux entraîneurs, Zvezdan Mitrovic et Sasha Obradovic, sont particulièrement vocaux. À la pause, ce sont les Villeurbannais qui sont devant, pour seulement quatre points (45-41).

Au retour des vestiaires, l’avance des locaux grimpe jusqu’à dix longueurs. Un coup de chaud de David Lighty fait beaucoup de bien à l’attaque villeurbannaise. À l’aube des dix dernières minutes, l’avance est de sept points (69-62). Les coéquipiers de Charles Kahudi attaquent fort le dernier acte, flirtant avec les 15 points d’écart. Jordan Taylor se charge ensuite de gérer la fin de match, et d’assurer la victoire de LDLC ASVEL (95-93).

Forts de ce succès, les Villeurbannais engrangent leur 20e succès de la saison en Jeep Elite. De quoi aborder la prochaine échéance avec le plein de confiance. Ce sera dès vendredi, avec la réception en Euroleague du Zénit Saint-Pétersbourg.