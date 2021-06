ASVEL – Strasbourg : la finale en ligne de mire

L’ASVEL n’est plus qu’à un match de la finale. Mais avant de penser à cela, les Villeurbannais doivent affronter Strasbourg ce jeudi à Rouen en demi-finale.



Pour cette rencontre, T.J. Parker devra composer avec l’absence de plusieurs cadres, qui ont été retenus en équipe de France, Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele, Moustapha Fall et William Howard. Comme le rappelait Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL après le quart de finale contre Le Mans “C’est frustrant. Quand on voit le niveau de jeu, notamment de Moustapha Fall en ce moment, on aurait bien aimé l’avoir. Même pour les joueurs, ça aurait pu être quelque chose d’énorme. Mais maintenant, on ne peut pas aller contre les instances et on l’accepte”.



L’ASVEL, qui devra miser sur son groupe resserré pour s’imposer ce jeudi soir face à la SIG.



Strasbourg, de son côté, arrive avec le plein de confiance en ayant remporté six victoires d’affilée. Une performance, qui a notamment permis à la SIG, d’accrocher la troisième place de la saison régulière.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h.

ASVEL : Paul LACOMBE – Antoine DIOT – Elwin NDJOCK – Amine NOUA – Kevarrius HAYES – Kymany HOUINSOU – Ismael BAKO – David LIGHTY – Norris COLE – Matthew STRAZEL – Victor DIALLO

Coach : T.J. PARKER