Autriche – France : un match au sommet

Après avoir battu, la Macédoine du Nord dans les grandes largeurs ce vendredi (11-0), les joueuses de Corinne Diacre se déplacent désormais en Autriche dans le cadre des matchs de qualification à l’Euro 2022.



Les Bleues seront opposées ce mardi soir à une équipe beaucoup plus relevée. Les deux équipes sont en tête du groupe avec le même nombre de points et aucun but encaissé. En 2017, Eugénie Le Sommer et ses coéquipières avaient buté sur cette équipe autrichienne (1-1).



Une incertitude plane pour le moment au-dessus de cette rencontre. Corinne Diacre va-t-elle aligner Wendie Renard ou va-t-elle laisser la Lyonnaise sur le banc, comme contre la Macédoine du Nord ? réponse au coup d’envoi à 21h