Auvergne-Rhône-Alpes : la préfecture impose des restrictions de circulation

Les intempéries touchent tout particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les départements sont quasiment tous en vigilance orange.



En conséquence, la préfecture a décidé d’imposer de sérieuses restrictions sur les grands axes routiers, en raison du verglas et de la neige présentes sur la chaussée.



Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de circuler sur la RN7, l’A89, l’A72 et l’A47 dans le Rhône, pendant que les autres véhicules, dit légers, seront limités à 70 km/h sur la majeure partie des routes.

