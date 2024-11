Avant le Derby, les Verts doivent prendre des points

A 8 jours du grand retour du Derby, dimanche prochain à 20h45, l'AS Saint-Etienne reçoit le Racing Club de Strasbourg ce soir à 21h à Geoffroy Guichard.

Les Verts, 16e au coup d'envoi, sont quasiment dans l'obligation de l'emporter à domicile surtout après la victoire d'Angers à Monaco vendredi soir (1-0) et avant la rencontre de demain entre Le Havre et Montpellier (17h).

La tâche sera ardue pour les hommes d'Oliver Dall'Oglio, dont le poste est de plus en plus menacé, face à une enthousiasmante jeune équipe Strasbourgeoise (moyenne d'âge en-dessous de 22 ans) qui n'a perdue que 2 rencontres cette saison (4-3 à l'OL et 4-2 au Parc des Princes contre le PSG).

Suivez ASSE-Strasbourg ce samedi à partir de 21 heures avec les commentaires de Thibaut Barbe en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Etienne en DAB+.