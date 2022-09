Avignon : un homme grièvement blessé dans un incendie

Ce lundi 19 septembre, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’Avignon et bien que la majeure partie de ses occupants ait réussi à sortir, un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par les secours. L’individu a été réanimé sur place avant d’être rapidement évacué. Ce dernier aurait jeter la clé de son appartement par la fenêtre avant de fermer ses volets et ainsi certainement tenter de se suicider selon la Provence. L’homme a été hospitalisé et ses jours ne semblaient plus être en danger.