Avignon : un scooter saisi lors d’une opération anti-rodéos

Ce lundi après-midi, les policiers avignonnais ont effectué une opération de contrôle anti-rodéos urbains sur la rocade, comme c’est régulièrement le cas ces dernières semaines.

Les résultats de l’après-midi ? 24 véhicules ont été contrôlés et un scooter a été saisi. Son conducteur, âgé d’une vingtaine d’années, circulait sans assurance et était porteur de 2 grammes de cannabis et de deux couteaux à cran d’arrêt, selon La Provence.

L’individu, parti sans son deux-roues, a été placé en garde à vue.