Bac 2020: c’est l’heure des résultats

À partir de 9h ce mardi, les 740 584 élèves découvriront les résultats du baccalauréat. Toutefois cette année les scènes d’euphories devront être contenues en raison de la distanciation sociale causée par la pandémie de Covid-19, qui a elle-même bouleversée le déroulement du bac 2020.

En effet, c’est dans cette situation inédite que le ministre de l’Éducation avait pris la décision d’appliquer le contrôle continu au baccalauréat.



Vers un taux de réussite record ?



Concrètement les lycéens n’ont donc passé ni d’oral ni d’écrit. Ce contrôle continu comporte alors les notes obtenues au cours du premier et deuxième trimestre, en tenant compte des coefficients appliqués au bac dans chaque discipline. En plus de cela les appréciations du livret scolaire, y compris sur l’assiduité et l’engagement pendant la période du confinement ont été prises en compte par le jury.



À noter que pour chaque matière évaluée, il a été décidé d’arrondir au point supérieur la moyenne de cette dernière et que les notes qui ont été prises en compte ont été arrêtées au 16 mars. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et après leur réouverture n’ont pas été comptabilisées.

Tout porte à croire que le taux de réussite cette année sera plus élevé, pour tenir compte de l’année particulière qui s’est déroulée.

Comment vont se passer les rattrapages ?



Pour les élèves qui ont eu une moyenne comprise entre 8 et 10, ils pourront effectuer un rattrapage oral. Ainsi, ils choisiront deux matières sur lesquelles ils ont eu des difficultés puis ils auront 20 minutes pour préparer leur oral et 20 minutes d’entretien. Pour finir, sur des critères d’assiduité et de motivation, le jury pourra autoriser des élèves ayant moins de 8 sur 20 à l’issue du premier groupe, ou moins de 10 après les oraux de rattrapage, à se présenter à la session de remplacement de septembre. Cette session sert d’habitude à celles et ceux qui ont été malades pendant les écrits ou les oraux de juin. Exceptionnellement cette session sera aussi dédiée aux candidats libres.