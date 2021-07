Bac 2021 : l’heure des résultats a sonné

Plus que quelques heures de patience (et de stress). Les résultats du bac sont rendus publics ce mardi matin. Il faudra attendre 9h pour l’académie de Grenoble et 10h pour l’académie de Lyon. Cette année 715 000 élèves attendent de savoir s’ils vont décrocher le fameux diplôme.



Pour ce bac 2021, nouvelle formule, plus de la moitié des lycéens (53,7%) présentent le bac général, 26,5% le professionnel et 19,8% le technologique.



Le contrôle continu représente au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, l’épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants.



Les oraux de rattrapages auront lieu à partir de ce mercredi et jusqu’à vendredi. L’année dernière 95.7% des élèves avaient été admis.