Bac 2021 : une nouvelle formule aménagée

La nouvelle formule du baccalauréat verra le jour pour la première fois en 2021. Alors que les filières classiques ont été chamboulées (suppression des Bacs S, ES et L), le contrôle continu a pris du galon, dans une épreuve encore perturbée par la crise sanitaire.

Pour les voies générale et technologique, l’épreuve écrite de philosophie se tiendra le 17 juin, après plusieurs débats. “L’épreuve terminale de philosophie continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu”, avait expliqué Jean-Michel Blanquer sur France 2.

Grande nouveauté de la réforme, le “grand oral” se déroulera du 21 juin au 2 juillet. Le ministre de l’Education a indiqué qu’il sera “possible de venir avec un message de son professeur attestant des parties du programme non étudiées”.

Conditionnées par la crise sanitaire, les épreuves de spécialités sont remplacées par du contrôle continu. Au total, le contrôle continu représentera 82 % de la note finale de l’examen. L’épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondent aux 18 % restants.

Concernant les élèves de premières, les épreuves anticipées de français auront lieu le 17 juin (écrit) et du 21 juin au 2 juillet (oral).

Malgré ces aménagements, des manifestations ont eu lieu dans les établissements de France ces derniers mois. Les lycéens réclamaient alors un bac à 100% en contrôle continu.