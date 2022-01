Bac 2022 : un calendrier toujours aussi flou pour les épreuves de fin d’année

Avec une pandémie qui continue d’avancer, les épreuves de spécialité pour le bac 2022, prévues du 14 au 16 mars, sont au cœur des débats. Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que pour les annonces de la rentrée de janvier dernier, Jean-Michel Blanquer souhaite s’y prendre à l’avance.

Le Ministre de l’Education a annoncé dernièrement qu’une décision sera prise dès qu’il aura consulté les demandes des différents syndicats des parents d’élève.

En plus du stress post-bac que rencontre chaque année les élèves et les enseignants, 2022 marque le tournant dans l’organisation des épreuves. En effet, ces nouvelles épreuves de spécialité, qui concernent deux matières choisies par les lycéens en terminale, sont nées de la réforme du baccalauréat décidée par Jean-Michel Blanquer. Ce nouveau format n’a encore jamais été organisé, puisque l’année dernière, les épreuves avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu.

Le ministère de l’Education a été catégorique, aucune annulation ne sera possible mais un aménagement ou un report sera étudié avec les syndicats et le conseil national de la vie lycéenne.