Bamba Dieng lourdement sanctionné

L’OM va devoir se passer des services de Bamba Dieng pour le début d’année 2022. Le joueur marseillais a écopé de quatre matchs de suspension dont un match avec sursis de la part de la Commission de Discipline avec son tacle les deux pieds en avant lors du match entre l’OM et Reims (1-1).



Pour rappel, il avait expulsé six minutes seulement après son entrée en jeu. Il devrait donc louper le match de coupe de France contre Chauvigny, le déplacement à Bordeaux et la réception de Lille en Ligue 1.

A noter que l’attaquant devrait disputer la Coupe d’Afrique des Nations sur tout le mois de janvier avec le Sénégal.