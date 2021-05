Barrages Ligue 2 : le FCVB doit finir le travail à Niort

Le FCVB a pris un sérieux avantage sur Niort ce mercredi lors du match aller des barrages d’accession pour la Ligue 2. Les joueurs de Villefranche ont été tout simplement renversants face à des Chamois dépassés en fin de rencontre. Menés 1-0 à la mi-temps, les Caladois sont revenus avec des intentions différentes en seconde période. Solides défensivement, très justes techniquement et profitant d’un Maxime Blanc des grands soirs, ils ont pris le dessus sur des Niortais atteints physiquement (2-1), avant de les assommer dans le temps additionnel (3-1).



Derniers du championnat de National après quatorze journées, les hommes d’Hervé Della Maggiore ont réalisé une époustouflante remontée. Désormais maîtres de leur destin, ils doivent confirmer le succès du match aller pour obtenir leur ticket pour la Ligue 2. Avec un avantage de deux buts, Villefranche est tout proche d’une montée historique. Toutefois, le coach du FCVB, qui a déjà connu plusieurs barrages, préfère rester lucide sur la suite des évènements : “J’ai déjà eu une expérience négative dans ces doubles confrontations décisives, donc je sais que ce n’est pas fini. On a pris une option mercredi, mais il va falloir bien négocier ce match retour à Niort.”

✈️ Le @FCVB_officiel se déplacera samedi au Stade Rene-Gaillard avec un avantage de 2 buts 💪 ! #FCVBCNFC (3-1) #BarragesLigue2BKT pic.twitter.com/gS227RDHDX — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 19, 2021

“Il faut s’attendre à un combat”



Insistant sur l’importance de ne pas être dans la gestion et de répondre physiquement à des Niortais bien décidés à se sauver, Hervé Della Maggiore souhaite que ses joueurs “déploient leur jeu habituel”, avec l’intention de marquer et de remporter le match. Un jeu porté vers l’attaque qui leur a permis de briller depuis le début d’année 2021.



À 90 minutes d’un exploit retentissant, les Caladois sont aux portes de l’une des plus grandes pages de l’histoire du club. Concentrés sur un même objectif, ils devront finir le travail ce samedi (20h45) au Stade René Gaillard de Niort, pour ensuite savourer ce qui pourrait être le plus beau moment de leur carrière.