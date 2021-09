Basket : Chalon change de président

C’est une grande page qui se tourne pour l’Elan Chalon Basket, Dominique Juillot n’est plus le président du club. L’emblématique président du club chalonnais avait annoncé en mai dernier, se retirer de ses fonctions d’ici le début de cette saison 2021-2022, c’est officiel depuis ce mercredi soir.



Aux commandes depuis 1993, il a été l’un des grands artisans de remontée de National 2 jusqu’à l’élite en 1996. En tant que président, il a remporté de nombreux trophées dont le triplé historique en 2012 : championnat, coupe de France et Leaders Cup. Sous sa direction, le club a aussi remporté un autre titre de Pro A en 2017.



On retient aussi les trois participations à la finale de la coupe d’Europe FIBA, même si les Chalonnais n’ont jamais pu accéder au Graal. Son départ laisse un grand vide pour le club, c’est désormais Vincent Bergeret qui est le président de l’Elan Chalon Basket.