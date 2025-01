Basket : l’Asvel féminin s’incline 76 à 78 à la Roche-Vendée

L'asvel féminin a entamé 2025 par une défaite frustrante sur le parquet de la Roche-Vendée (76-78), face à un adversaire pourtant mal classé. Le début de match a été difficile pour les Lyonnaises, qui ont encaissé un 10-0 en l’espace de 1’35, donnant immédiatement l’avantage aux Vendéennes. Malgré cette entame compliquée, l'asvel a tenté de rester au contact, bien que toujours derrière au score (33-26, 12e ; 39-33, 17e). Au retour des vestiaires, les villeurbannaises ont trouvé des solutions et réussi à inverser la tendance, prenant même l'avantage (42-52, 22e) grâce à une meilleure intensité collective. Cependant, elles n’ont pas su maintenir cet élan ni tuer le match, laissant Roche-Vendée revenir progressivement dans la rencontre. Les Vendéennes, portées par un trio solide composé de Ousfar (14 points, 11 rebonds), Philips (23 points à 9/15) et McCarty-Williams (13 points, 9 passes), ont profité des largesses défensives des joueuses de Yoann Cabioc'h pour recoller au score et prendre l’ascendant dans les derniers instants. À 68-69 (37e), les Lyonnaises avaient encore une chance de l’emporter, mais des approximations offensives et défensives, notamment 18 pertes de balle coûteuses, ont permis à Roche-Vendée de faire le break. Dans un money-time tendu, l'asvel a manqué deux occasions cruciales sur ses dernières possessions, concédant ainsi une défaite évitable contre un adversaire abordable.

MB