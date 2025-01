Basket : l’Asvel victorieux à La Rochelle, reprend la tête de la Betclic Élite

La reprise du championnat en 2025 a été plus difficile que prévu pour l'Asvel, qui a dû s’employer jusqu’au bout pour s’imposer sur le parquet du Stade Rochelais (73-75). Face à la lanterne rouge du championnat, les Lyonnais ont d’abord été malmenés. Portée par son public, l’équipe rochelaise a pris les devants en première mi-temps, exploitant les maladresses des villeurbannais pour mener à la pause (35-28). La réaction lyonnaise est survenue au troisième quart-temps, sous l’impulsion d’un Paris Lee en feu (20 points) et d’une meilleure maîtrise collective. Les visiteurs ont alors inversé la tendance pour reprendre l'avantage (38-47). Mais les Rochelais, déterminés, n’ont rien lâché et ont livré une fin de match héroïque, revenant à une possession dans la dernière minute. L’expérience des joueurs de Pierric Poupet, renforcée par des performances solides de Sako (10 points, 11 rebonds) et Roberson (13 points, 8 rebonds), a finalement fait la différence, empêchant La Rochelle d’accrocher une deuxième victoire cette saison. Ce succès permet à LDLC ASVEL de reprendre sa place en tête du championnat tout en préparant sereinement ses prochains déplacements en Euroligue et en championnat.

MB