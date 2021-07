Bébé abandonné à Meyzieu : la mère est une lycéenne

On en sait un peu plus après la découverte d’une petite fille dans un sac poubelle mardi soir à Meyzieu. La mère est une lycéenne à peine majeure, elle a été placée en garde à vue suite à l’ouverte d’une enquête pour ” tentative de meurtre sur mineur de (moins de) 15 ans”.



Selon le parquet de Lyon “la mère de l’enfant, une jeune femme de 18 ans, lycéenne, vivant au domicile familial, est actuellement placée en garde à vue, afin de vérifier les circonstances de son accouchement et de l’abandon de l’enfant. Le père reste, pour le moment, inconnu”.

La fillette a été provisoirement placée auprès des services de l’Aide sociale à l’Enfance. Elle avait été abandonnée peu de temps après sa naissance le 27 juillet en fin d’après-midi.