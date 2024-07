Bellevile-en-Beaujolais : la rue des Villards passe au vert

Réunis en conseil municipal, les élus de Belleville-en-Beaujolais ont voté en faveur d'une demande d'aide financière auprès de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'objectif est de réhabiliter la rue des Villards, qui se situe à cheval entre les communes de Belleville-en-Beaujolais et Tapona. Le renouvellement du réseau d'assainissement permettra d'imperméabiliser l'avenue avec la mise en place d'une voie cyclable et d'espaces verts. Ce projet est en accord avec la volonté de la municipalité bellevilloise de devenir une ville bioclimatique et positive d'ici 2035. Le début des travaux est prévu pour fin 2024.

ML