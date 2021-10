Bernard Tapie est décédé

L’ex-ministre et homme d’affaires Bernard Tapie s’est éteint ce dimanche matin à l’âge de 78 ans. Il luttait depuis plusieurs années contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Il sera inhumé à Marseille.



Issu d’un milieu modeste, Bernard Tapie démarre dans les affaires avec la vente de télévisions puis la gestion d’un magasin à la fin des années 60. Homme d’affaires avisé, il devient repreneur d’entreprises, et rachète les entreprises comme Terraillon, La Vie Claire, et Wonder.

Son ascension est alors éblouissante, il s’illustre ensuite dans la direction de clubs sportifs, accompagne le gagnant du Tour de France en 1985, et rachète l’Olympique de Marseille. Très populaire, Bernard Tapie devient une personnalité médiatique, invité des plateaux de télévision, et élu Homme de l’année en 1984 par les médias. Au début des années 90, il devient dirigeant et propriétaire de l’équipementier sportif Adidas, alors au bord de la faillite. En 1993, l’entreprise est à nouveau florissante et Bernard Tapie décide de revendre l’entreprise.

Parallèlement, il se lance un nouveau défi et s’engage en politique à la fin des années 80, il est ainsi élu député des Bouches-du-Rhône de 1989 à 1996, puis député européen de 1994 à 1997, et nommé Ministre de la Ville en 1992 jusqu’en 1993.

Durant les années 90, l’entrepreneur rencontre de nombreux problème avec la justice comme avec l’Affaire Adidas. Bernard Tapie choisit alors de se reconvertir et démarre une carrière de comédien. Il décroche de nombreux rôles ; au théâtre notamment avec Vol au-dessus d’un nid de coucou, Un beau salaud, ou encore Oscar. Il apparaît également à la télévision (Cazas, Commissaire Valence etc.).

Mais c’était aussi un père de deux enfants nés de son premier mariage avec Michèle Layec, puis de deux autres enfants suite à son mariage avec Dominique Mialet-Damianos en 1987.

En septembre 2017, sa femme Dominique, confirme qu’il est atteint d’un cancer de l’estomac. Et de là commence un long combat pendant près de trois ans contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage qui n’arrêtait pas de se métastaser, touchant tour à tour son estomac, ses cordes vocales, puis ses poumons.