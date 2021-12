Betclic ÉLITE : joli duel pour l’ASVEL sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez

À l’occasion de la 11e journée de Betclic ÉLITE, l’ASVEL se déplace sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez, ce samedi soir (20h45), dans un duel entre deux équipes qui se suivent au classement.

Les Villeurbannais sont quatrièmes avant le coup d’envoi de cette rencontre, avec un bilan de sept victoires et quatre défaites, tandis que l’Élan béarnais est juste derrière, en cinquième position, avec six succès pour quatre revers et un match en moins au compteur.