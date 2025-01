Betclic Elite : l’ASVEL assure l’essentiel contre Gravelines

Dans une fin de match pleine de suspense, l'ASVEL est finalement venue à bout de Gravelines-Dunkerque (90-83) ce dimanche soir à l'Astroballe en clôture de la 16e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais signent leur douzième succès de la saison en championnat et reviennent à égalité avec Paris à la deuxième place du classement. Mais que ce fut dur !

Une fois de plus, Théo Maledon a porté son équipe avec une nouvelle performance XXL à mettre à l'actif de l'international français (24 points, 8 rebonds et 9 passes décisives pour 35 d'évaluation !). Bien épaulé par Paris Lee (20 points, 4 passes décisives et 2 rebonds) et Andre Roberson (18 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), le meneur villeurbannais a été décisif dans les moments importants et notamment en fin de match. Menés de deux points dans les derniers instants de la rencontre par une surprenant équipe nordiste, les Villeurbannais ont fait preuve de caractère pour arracher la victoire après une semaine éprouvante physiquement avec trois matchs en six jours.

Les joueurs de Pierric Poupet recevront le FC Barcelone vendredi prochain à la LDLC Arena (20h en direct sur Tonic Radio) pour le compte de la 23e journée d'Euroligue, avant d'accueillir Strasbourg le dimanche après-midi (16h30 en direct également sur Tonic Radio).