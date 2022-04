Betclic ELITE : l’ASVEL doit poursuivre sa belle dynamique contre l’Élan Béarnais

L’ASVEL, qui reste sur six victoires d’affilée en Betclic ELITE, affronte ce mardi soir (20h30) l’équipe de Pau-Lacq-Orthez, récent vainqueur de la Coupe de France, à l’occasion de la 24e journée de la saison régulière du championnat de France.

Les Villeurbannais visent le sans-faute pour leurs cinq derniers matchs de la fin de la saison régulière et vont donc chercher la victoire face à l’Elan Béarnais, leur rival historique, idéalement placé dans la course aux play-offs, qui avait battu l’ASVEL à l’aller (88-85) et qui vient de remporter son premier trophée depuis 15 ans.