Betclic Elite : l’ASVEL fait de nouveau tomber Paris

Devant 11 675 spectateurs venus assister au premier match de l'histoire en championnat pour l'ASVEL à la LDLC Arena, les Villeurbannais se sont encore offert le Paris Basket (98-92) ce dimanche à l'occasion de la 13e journée de Betclic Elite. Neuf jours après un succès retentissant en Euroligue contre ces mêmes Parisiens à l'Astroballe (98-93), c'est une nouvelle énorme performance pour le club rhodanien qui s'empare seul de la place de dauphin de Cholet en championnat.



Privés de Joffrey Lauvergne, Mbaye Ndiaye (genou), Charles Kahudi (pubalgie) et Edwin Jackson, les joueurs de Pierric Poupet devaient absolument briller pour se défaire de Paris. En état de grâce ces derniers jours, Melvin Ajinça (20 points à 4/7 à trois-points) a porté son équipe dans les moments charnières de ce choc. Théo Maledon (17 points, 2 rebonds et 2 passes décisives), Nando De Colo (16 points et 7 passes décisives) et Andre Roberson (13 points et 11 rebonds) ont également rayonné dans cette rencontre.



L'ASVEL monte clairement en puissance ces dernières semaines et signe un sixième succès de suite toutes compétitions confondues. Place désormais à cinq jours de repos bien mérités, avant de se déplacer sur le parquet de la Virtus Bologne vendredi prochain (20h30) pour le compte de la 18e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais débuteront ensuite 2025 avec la réception de Milan à la LDLC Arena le jeudi 2 janvier (20h en direct sur Tonic Radio).

CHRISTMAS NIGHT FEVER 🔥🔥🔥🔥



Dans une LDLC Arena en fusion totale, les Villeurbannais donnent les cadeaux avant l’heure à leurs supporters en s’offrant Paris !



Quelle semaine, quel groupe ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/1L9av0h0lc — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 22, 2024