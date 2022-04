Betclic ELITE : l’ASVEL mate Le Portel à l’Astroballe (85-65)

Les basketteurs de l’ASVEL ont battu Le Portel (85-65), dimanche après-midi, à l’Astroballe, pour le compte de la 26e journée de Betclic Elite.

Récemment éliminés de la Coupe de France et défaits en Euroligue en cours de semaine par le Maccabi Tel-Aviv, les hommes de TJ Parker se sont relancés face aux Nordistes et restent bien installés à la 3e place, derrière Monaco et le leader, Boulogne-Levallois.