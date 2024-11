Betclic Elite : l’ASVEL renoue avec la victoire contre Nanterre

Après quatre défaites de suite toutes compétitions confondues, l'ASVEL s'est rassurée et a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche soir à l'Astroballe contre Nanterre (109-103) en clôture de la 8e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais occupent la 3e place du championnat avec le même bilan que Paris et Monaco.



En revanche, les Villeurbannais ont encore tremblé en toute fin de match. Ils avaient pourtant largement remporté le premier quart-temps (37-13), avant que Nanterre ne revienne dans le match au fur et à mesure des minutes. Frank Jackson, ancien joueur de l'ASVEL, termine meilleur marqueur du match avec 22 points. Côté Villeurbannais, six joueurs ont marqué au moins 13 points : Roberson (13 points), Ndiaye (14 points), Black (15 points), Lauvergne (16 points), Maledon (17 points) et De Colo (19 points). Le signe d'une prestation collective aboutie. Malgré tout, la défense reste le point noir de la soirée avec plus de 100 points encaissés.



Désormais, les joueurs de Pierric Poupet sont tournés vers l'Euroligue. Ils affronteront l'Olympiakos mardi soir (20h), avant de recevoir l'Etoile Rouge de Belgrade jeudi soir (20h en direct sur Tonic Radio).

Showtime à l'Astroballe ! 🔥



Nos Villeurbannais retrouvent le chemin de la victoire à la maison face à Nanterre ! Belle force de caractère de toute l'équipe 💪#LDLCASVEL pic.twitter.com/eKDpxJjemh — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 10, 2024