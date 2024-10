Betclic Elite : l’ASVEL reste invaincue après son succès contre Le Portel

Trois jours après son succès de prestige contre la Virtus Bologne (87-85) en Euroligue, l'ASVEL a facilement disposé du Portel (88-67) ce dimanche soir à l'occasion de la 4e journée de Betclic Elite. Grâce à cette nouvelle victoire, les Villeurbannais restent invaincus en championnat et font le plein de confiance avant le déplacement sur le parquet de l'Alba Berlin mardi soir (19h30).

Pourtant, en première période, les Nordistes ont donné du fil à retordre aux Villeurbannais, manquant à plusieurs reprises la possibilité de repasser devant l'ASVEL au tableau d'affichage. Les joueurs de Pierric Poupet sont cependant en tête à la mi-temps (46-40). C'est au retour des vestiaires que le match bascule. Les Portelois ne marquent plus et l'ASVEL réalise un gros troisième quart-temps offensivement (29-12). Le dernier quart-temps est une formalité pour les Villeurbannais. Pierric Poupet se permet même de faire tourner son effectif avec deux espoirs du club qui foulent le parquet : Paul Mbiya (19 ans) et Yohann Sissoko (18 ans).