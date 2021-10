Dans un match plein de maîtrise, les joueurs de l’ASVEL ont battu Orléans (99-74) ce dimanche soir à l’Astroballe en clôture de la 6e journée de Betclic Elite. Grâce à cette victoire, les Villeurbannais reviennent à hauteur de Boulogne-Levallois et de Monaco en tête du classement avec cinq victoires et une défaite après six journées de championnat.