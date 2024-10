Betclic Elite : l’Elan Chalon vient à bout de l’ASVEL après trois prolongations !

Dans un match qui restera dans l'histoire du championnat de France, l'Elan Chalon a battu l'ASVEL (109-107 après trois prolongations) ce dimanche dans un Colisée en ébullition à l'occasion de la 5e journée de Betclic Elite. Les Bourguignons signent leur premier succès de la saison en championnat après un scénario complètement surréaliste. De leur côté, les joueurs de Pierric Poupet s'inclinent pour la première fois cette saison en championnat.

Devant leur public, les Bourguignons ont réalisé une grande performance face à une formation villeurbannaise en bonne forme depuis le début de la saison. La première mi-temps est serré et les deux équipes peinent à se détacher au score, mais ce sont les Villeurbannais qui virent en tête à la mi-temps (43-46). La deuxième mi-temps est assez similaire, mais les Chalonnais sont plus incisifs dans le 4e quart-temps. Le match est quasiment plié pour Chalon (80-75) et l'impensable se produit. A 3,9 secondes de la fin du match, Jeremiah Hill (14 points, 11 passes décisives et 4 rebonds) fait faute sur Edwin Jackson (24 points, 7 rebonds et 3 passes décisives) lors de sa tentative à trois-points.

Le joueur de l'ASVEL réussi ses deux premiers lancers-francs, avant de louper volontairement le troisième en récupérant son propre rebond pour prendre le shoot à trois-points. Une action à 5 points qui permet aux Villeurbannais d'égaliser et d'emmener son équipe en prolongation. S'en suit trois périodes de 5 minutes complètement folles, mais c'est bien l'Elan Chalon qui remporte ce match fou et qui décroche son premier succès de la saison.