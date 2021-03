Beynost : le trafic reprend après une collision à un passage à niveau

Le conducteur a eu de la chance et un drame a été évité de justesse. Ce mercredi, aux alentours de 19 h 20, une collision s’est produite sur la ligne SNCF Lyon-Genève.



Le TER qui assurait la liaison entre Lyon Part-Dieu et Ambérieu a percuté un véhicule avancé sur la voie. L’accident s’est produit au passage situé entre Saint-Maurice de Beynost et Beynost.

Le TER transportait 90 voyageurs, qui ont été pris en charge par la SNCF.

L’accident a provoqué d’importantes perturbations. Afin de dégager la voiture, une grue a été utilisé pour soulever le TER. Les travaux ont eu lieu cette nuit. Le trafic a pu reprendre.