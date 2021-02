Biathlon : la France championne du monde du relais mixte simple

Nouveau jour de gloire pour l’équipe de France de biathlon, déjà auréolée de cinq médailles dans ces championnats du monde 2021 à Pokljuka (Slovénie).



Ce jeudi, la paire Antonin Guigonnat – Julia Simon a rayonné dans le relais mixte simple. Sur les neufs tours du petit circuit d’un kilomètre et demi, le Haut-Savoyard a manqué son entrée dans la course avant de relancer sa partenaire dans le top 10.



Grâce à une Julia Simon absolument intenable, la France est devenue championne du monde. Sur son deuxième et dernier relais, l’Albervilloise a résisté aux deux meilleures biathlètes du moment : l’Italienne, Dorothea Wierer et la Norvégienne : Tiril Eckhoff, associée au grand Johannes Boe.



C’est d’ailleurs avec cette dernière que la Française a livré une bataille magnifique dans l’ultime tour. Sur une accélération dans la montée finale, Simon a pris quatre mètres d’avance avant de maintenir l’écart dans la descente et de triompher trois secondes devant son adversaire sur la ligne d’arrivée.



Pour la première fois dans l’histoire du biathlon français, les Bleus remportent le relais mixte simple.



Ce samedi, les relais féminins et masculins auront lieu, avant que les mass start ne concluent ces championnats du monde 2021 ce dimanche.

