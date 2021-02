Bison Futé annonce un samedi chargé pour les retours de vacances

Ce week-end marque la fin des vacances de février pour la zone A de la France (Ile-de-France et Occitanie).



Malgré l’arrêt des remontées mécaniques, nombreux sont ceux qui ont décidé de passer du temps à la montagne.

En conséquence, ce samedi, Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A40 entre Genève et Lyon, de 10h à 16h, et l’A43 entre Chambéry et Lyon, de 9h à 16h.



La circulation devrait être dense dans cette zone durant ces créneaux horaires. Dimanche, le trafic sera, selon les prévisions, plus calme.