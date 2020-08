Bison Futé hisse le drapeau rouge pour le dernier week-end des vacances

Ce week-end marquera la fin des congés scolaires. Même si la majorité des vacanciers est déjà rentrée pour préparer la rentrée des classes, des encombrements sont attendus. La journée la plus difficile sera samedi 29 août, classée rouge dans le sens des retours, en particulier sur les autoroutes A7 et A9.



Vendredi, il sera déconseillé d’emprunter l’A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 21h. L’A43 pourrait également être chargée entre Chambéry et Lyon de 16h à 19h, ainsi que le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc de 9h à 21h.



Bison Futé voit rouge dans le sens des retours ce samedi. La circulation sera dense sur l’A7 dans la Vallée du Rhône et jusqu’à l’entrée de Lyon de 9h à 20h, avec un pic de 12h à 15h. Le tunnel du Mont-Blanc sera à éviter dans les deux sens de 10h à 17h.



Pour finir, dimanche le trafic sera particulièrement chargé entre Orange et Lyon entre 10h à 21h et de Marseille à Salon-de-Provence entre 9h et 20h. Évitez également le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc entre 16h et 20h, où l’attente sera supérieure à 30 minutes.