Bison Futé : les prévisions de circulation pour le dernier week-end de vacances

Bison Futé hisse le drapeau rouge sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dernier week-end de vacances avant la rentrée scolaire. La journée de samedi est notamment concernée par cette vigilance dans le sens des retours. Bison Futé voit également orange dans le sens des départs lors de cette journée dans le sud de la France.



Il sera fortement conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens de la circulation de 9h à 20h. L’autoroute A6 devrait également être chargée de 10h à 18h entre Lyon et Beaune.



En revanche, dans le sens des retours, les journées de vendredi et de dimanche sont classées orange.

#BisonFuté

Les routes de notre région sont classées 🔴 samedi 28 août dans le sens des retours, notamment sur les axes : ➡️ A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h

➡️ A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h

➡️ Tunnel du Mont-Blanc, de 10h à 17h



🚘 Restez prudents ! pic.twitter.com/cTBnVClAJc — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 25, 2021