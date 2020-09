Bordeaux-OL : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais se déplace ce vendredi (21h) à Bordeaux pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

L’OL entame en Gironde une série de trois matchs en une semaine (Bordeaux, à Montpellier mardi et devant Nîmes vendredi prochain). Un tel enchaînement sera extrêmement rare cette saison. En plein mercato, avec d’innombrables joueurs soucieux de leur avenir, cela ne tombe franchement pas bien : ‘’On peut dire que ça arrive au pire moment, concède Rudi Garcia. Mais que voulez-vous qu’on y fasse ?’’

L’entraîneur compte sur le professionnalisme de ses joueurs, y compris de ceux dont le départ paraît possible ou probable : ‘’Tant qu’ils ont le blason de l’OL sur leur poitrine, ils doivent se donner à 100%. Tant qu’il n’y a rien de concret, ce ne sont que des suppositions et ils peuvent éventuellement ne pas partir.’’

Rudi Garcia ironise sur la vague de départs à l’OL

L’adversaire :

Vainqueur à Angers (2-0) après avoir concédé le nul devant Nantes (0-0), Bordeaux a plutôt bien lancé sa saison. Intronisé entraîneur le 10 août suite à un long feuilleton autour du départ de son prédécesseur Paulo Sousa, Jean-Louis Gasset semble déjà avoir posé sa patte sur le groupe girondin. Ce match contre l’OL s’apparente à un premier test pour Benoît Costil et ses partenaires : ‘’Le groupe doit apprendre à se surpasser pour pouvoir faire des exploits, explique Jean-Louis Gasset. Vendredi, il faudra en faire un. Le sport est le roi pour ça. Il faut se mettre dans la tête que c’est possible et qu’on a une chance.’’

L’entraîneur girondin Jean-Louis Gasset au sujet de l’OL

Le joueur à suivre :

Auteur d’un triplé lors de la première journée contre Dijon (4-1), Memphis Depay portera toujours fièrement le brassard de capitaine de l’Olympique Lyonnais. Mais avec le rêve d’un transfert au Barça dans un coin de la tête, comment le Néerlandais pourrait-il être à 100% ?

Rudi Garcia au sujet de Memphis Depay

La question ?

Après le départ de Fernando Marçal, Rudi Garcia n’a plus aucun défenseur central gaucher à sa disposition : le jeune Turc Cenk Ozcacär (19 ans) n’est pas encore prêt pour la Ligue 1 et les supposés remplaçants, Joachim Andersen et Sinaly Diomandé, sont droitiers. Cela va-t-il forcer le coach de l’OL à abandonner son système à trois défenseurs centraux ? ‘’C’est sûr que c’est mieux avec un gaucher, regrette Rudi Garcia. On peut jouer avec trois droitiers, on peut aussi repasser à quatre derrière, on va tester. Le problème, c’est qu’on va tester en compétition…’’

Le tweet :

Houssem Aouar est de retour après avoir manqué la première journée à cause d’un test positif au Covid-19.

Julien Huët

