Bouches-du-Rhône : les pompiers appellent à la vigilance face aux incendies

Ce mardi 7 juin, un incendie a détruit 10 000 m2 de broussailles sur les communes des Pennes-Mirabeau et d’Istres en seulement quelques heures, comme l’ont rapporté les pompiers des Bouches-du-Rhône. Selon La Provence, l’origine de l’incendie serait accidentelle.



Sur place, au moins dix engins et une trentaine de pompiers ont été mobilisés. L’occasion pour ces derniers d’appeler à la vigilance avec la sécheresse et les rafales de vent qui s’intensifient dans le département.



Les secours avaient déjà alerté sur un épisode venteux qui durera toute cette semaine. « Avec de fortes chaleurs et très peu de pluie, tout est réuni pour favoriser les départs de feu », l’expliquent les pompiers des Bouches-du-Rhône sur leur compte Twitter.



Les sapeurs-pompiers de Marseille ont eux donnés quelques conseils pour éviter les départs de feu : ne pas jeter ses mégots, ne pas faire de barbecue ni de travaux en extérieur, notamment.

[#Mistral ⚠️] Restez vigilants cette semaine, nous entamons un épisode venteux. Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi, le mistral risque de souffler jour et nuit dans notre département avec des rafales atteignant les 80 km/h ce jeudi. pic.twitter.com/TffMydMBCY — Marins-Pompiers de Marseille (@MarinsPompiers) June 7, 2022