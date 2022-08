Bouches-du-Rhône : les urgences sont sous tension cet été

Alors que la population a doublé cet été en Provence à cause de l’arrivée des touristes, les services d’urgence sont de plus en plus débordés.

49 services d’urgences affichent complet. Le manque de personnel, ainsi que les fermetures de lits obligent les hôpitaux à fermer leurs services d’urgence la nuit ou à les rendre partiels.

Avec l’afflux de touristes, l’hôpital de Timone de Marseille est obligé de trier les patients à l’extérieur de l’établissement. Une situation qui reste catastrophique pour l’hôpital.

L’Agence régionale de santé conseille aux patients de consulter les médecins libéraux plutôt que les urgences, même si cette mission reste également difficile en ce mois d’août.