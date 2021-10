Bouches-du-Rhône : soupçonnés de diriger un réseau de prostitution, six légionnaires arrêtés

Six légionnaires ont été présentés à un juge de la JIRS de Marseille le vendredi 22 octobre, indique Midi Libre. Ils sont soupçonnés d’être à la tête d’un réseau de prostitution national et ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, blanchiment et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Interpellés mardi 19 octobre à Nîmes et dans les Bouches-du-Rhône par les policiers du Raid et de l’Office central de lutte contre la traite des êtres humains, les suspects sont originaires des pays de l’Europe de l’Est.

Lancée en novembre 2020, l’enquête a commencé suite au contrôle douanier d’une prostituée ukrainienne à Saint-Nazaire. En possession d’une grosse quantité d’argent et de préservatifs, celle-ci avait reconnu qu’elle se prostituait pour le compte d’un réseau dirigé depuis Nîmes et les investigations lors de l’enquête préliminaire ont mis à jour ce réseau dirigés par d’anciens légionnaires issus d’Europe de l’Est.