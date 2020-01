Bourg-OL(0-7) : les tops

L’OL s’est imposé à Bourg-en-Bresse (7-0) ce samedi en 32ème de finale de la coupe de France. Mes principaux tops après ce carton :

Les tops :

-Même s’il n’a pas rayonné en première période, Houssem Aouar a été impliqué sur les deux premiers buts. Après le repos, il a régalé et signé un magnifique but.

–Martin Terrier a été le Lyonnais le plus remuant lors d’une première période indigeste. Il a été récompensé en seconde période par un but et une passe décisive.

–Moussa Dembélé a mis fin à huit matchs sans but en signant un doublé opportuniste. L’avant-centre a été impliqué sur les quatre premiers buts.

-Désormais pleinement intégré à la rotation, Maxence Caqueret a défloré son compteur avec un but et une passe décisive.

Rayan Cherki(16 ans et 140 jours) devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'@OL en compétition officielle #FBBPOL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/Mi73HSDWAh — Stats Foot (@Statsdufoot) January 4, 2020

Le ”flop” :

–L’OL a été en grande difficulté en première période. C’est presque miraculeusement que les Gones menaient 2-0 à la pause.