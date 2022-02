Bourgogne : un centre régional de réponse aux cyberattaques voit le jour

Dans le cadre du plan France Relance, la région Bourgogne-Franche-Comté met en place un centre régional de réponse d’urgence aux cyberattaques. Alors que les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes, le centre aura pour rôle de faire de la prévention et d’intervenir lorsqu’une attaque informatique est décelée.

Ce projet de centre bénéficie d’une enveloppe d’un million d’euros et sera relié à l’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (ANSSI).

La déléguée de l’ANSSI de la Bourgogne-Franche-Comté, explique que « pendant le premier confinement, une attaque en Franche-Comté a touché une cinquantaine d’entreprises. On s’est rendu compte qu’elles avaient toutes le même prestataire et que l’attaque étais passée par ce biais. Deux de ces entreprises ont été obligées de déposer le bilan. S’il y avait eu, à l’époque, un centre de réponse qui aurait répertorié les incidents et vu arriver les choses, on aurait pu alerter en amont et éviter que ces structures se retrouvent dans une situation difficile ».

Patrick Molinoz, le vice-président du conseil régional en charge de la transition numérique explique que « le jour ou une entreprise ou une collectivité sera attaquée, elle pourra appeler un numéro dédié ». En effet, le centre pourra analyser ce qu’il s’est passé et faire des préconisations dans l’urgence pour sécuriser ce qui peut l’être.

Un responsable de centre a pour l’instant été recruté et deux analystes spécialisés vont ensuite le rejoindre. Ils vont être formés pendants quatre mois par l’ANSSI, avant de démarrer concrètement leurs activités.

Ainsi, les CSIRT de Bourgogne Franche-Comté, du Centre-Val de Loire, de Corse, du Grand Est, de Normandie, de Nouvelle Aquitaine et du Sud-Provence Alpes Côte d’Azur participeront au programme d’incubation mis en place par l’ANSSI.