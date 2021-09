Bourgoin : les vélos et trottinettes électriques arrivent en libre-service

Il y a de nouveaux venus dans les rues de Bourgoin. Les trottinettes et les vélos électriques Tier débarquent dans le Nord-Isère. 150 trottinettes électriques et 100 vélos électriques en libre service sont proposées dès ce vendredi. Cette expérimentation est signée pour un an, renouvelable une année de plus.



Les trottinettes sont bridées à 20km/h et les vélos à 25km/h. ces vitesses seront automatiquement abaissées dans les zones piétonnes.

Pour le stationnement, 75 places de parking fixes ont été aménagées. Une augmentation de la flotte est envisagée. Le nombre des trottinettes électriques passera progressivement de 150 à 200 et le nombre de vélos électriques de 100 à 200.

Pour utiliser ce nouveau service, rendez-vous sur le site internet tier.app ou sur l’application tier disponible dans l’apple store et le play store.



Ce vendredi de 17 h à 19 h, rendez-vous sur le parking Jean-Jacques Rousseau (devant le cinéma Kinépolis) pour tester les trottinettes et vélos électriques lors d’une démonstration proposée par l’association Two Roule.

Les tarifs