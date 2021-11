Braquage en Suisse : le procès reporté pour cause de Covid

Six hommes devaient être jugés à Lyon à partir de ce lundi pour le braquage d’un fourgon en Suisse. Le procès a été reporté pour cause de Covid. L’un des accusés a été testé positif et doit rester isolé pour dix jours. Le procès a été reprogrammé au 7 juin 2022.



Pour rappel, les individus sont accusés d’avoir braqués une fourgon en mai 2017. Le véhicule contenait l’équivalent de 40 millions de francs suisses (38,2 millions d’euros). Ils sont notamment jugés pour “vol en bande organisée avec arme” et “enlèvement et séquestration”.



Les malfaiteurs présumés avaient été arrêtés près d’Annecy en Haute-Savoie, quelques heures après le vol qui avait eu lieu en Suisse. Ils étaient en possession de billets en différentes devises, de quatre lingots d’or et de milliers de pierres précieuses, pour un total évalué à plus de 40 millions de francs suisses.