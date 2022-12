Brest-OL : l’avant-match

STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème journée de Ligue 1, mercredi à 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL sous pression

La Coupe du monde a simplement mis entre parenthèses les maux lyonnais. Le championnat est de retour, les problèmes aussi pour l’OL. Au-delà d’une préparation inquiétante sur le plan mathématique et au niveau du jeu pratiqué, Laurent Blanc s’inquiète d’avoir perdu lors de la dernière rencontre amicale Malo Gusto et Henrique sur blessures. Même si le Brésilien avait une petite chance de récupérer pour mercredi, l’OL est lourdement handicapé dans le couloir gauche par l’absence de son champion du monde Nicolas Tagliafico, attendu sur Lyon le 1er janvier. Dans l’axe, le coach ne peut également pas compter sur Jérôme Boateng, qu’il avait relancé à son arrivée. Laurent Blanc va donc devoir improviser dès le match de reprise. Pendant la préparation, le coach avait mis en place un nouveau système avec un 4-4-2 en losange.

L’urgence est là

Huitième avec déjà six défaites en quinze journées, l‘OL a déjà grillé presque tous ses jokers. S’il continue à ce rythme, l’OL terminerait le championnat avec 53 points, un total qui l’aurait classé onzième la saison passée ! Pour l’instant, l’arrivée de Laurent Blanc n’a pas modifié l’allure puisque la moyenne de points (1,4 par match) est strictement la même qu’avec Peter Bosz.

Le discours de Laurent Blanc

“On va aller à Brest avec de l’ambition dans le jeu. On continue à travailler certaines choses. Il y a beaucoup de choses à faire, à remettre à niveau. Ce groupe doit vivre quelque chose d’important. La préparation s’est très bien passée, l’état d’esprit était irréprochable. Il n’y a eu aucun problème. Le retard physique a été comblé. J’ai du mal à comprendre ce blocage en match. Les joueurs doivent se lâcher.“

Brest attend toujours un entraîneur

Seizième et premier non relégable, mais à égalité de points avec Auxerre (17e), Brest attend toujours le successeur de Michel Der Zakarian, débarqué le 10 octobre. En attendant c’est toujours le trio composé de Bruno Grougi, de Julien Lachuer et d’Yvan Bourgis qui assure l’intérim. Depuis leur prise de fonction, Brest a un parcours correct: deux victoires, deux défaites et un nul. D’où l’indécision de la direction quant à la nécessité de nommer ou non un entraîneur plus expérimenté.

La stat à corriger

A l’extérieur, l’OL a jusqu’à présent perdu la bagatelle de cinq matchs sur sept ! Huitième à dix points du podium, Lyon doit absolument rectifier le tir pour prétendre dans un premier temps revenir dans le Top 5.

STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème journée de Ligue 1, mercredi à 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h45. Rendez-vous après le match sur la page Facebook Tonic Radio pour le debrief.