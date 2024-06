Bron : deuxième fermeture administrative pour un restaurant asiatique

Selon les informations de nos confrères du progrès, le restaurant asiatique Wok & Grill situé à Bron a été fermé administrativement pour des problèmes d'hygiène. Il s'agit là de la deuxième fermeture administrative en six mois puisque déjà en décembre, l'établissement avait dû fermer ses portes déjà pour des problèmes d'hygiène et de stockage. Comme ce fut le cas la première fois, le restaurant ne pourra rouvrir que si des mesures correctives sont apportées et après une nouvelle visite de contrôle des services de l'hygiène.