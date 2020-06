Un accident entre une ambulance et un tram a eu lieu ce dimanche soir à Bron, avenue Franklin Roosevelt.



Quatre blessés ont été transportés à l’hôpital Edouard Herriot pour des blessures légères, selon Le Progrès.

Il s’agit du conducteur du tram, de deux ambulanciers et du passager de l’ambulance.



On ignore pour le moment les circonstances de l’accident. Le trafic sur la ligne T2 a pu reprendre vers 20h30.