C8 et NRJ12 ne seront plus disponibles sur la TNT

L'ARCOM a tranché aujourd'hui, dans un communiqué de presse, après avoir attribué l'ensemble des 15 chaînes prioritaires de la TNT. C8 et NRJ12 sont retirées du bouquet. En effet, après de multiples sanctions pour divers incidents en direct, la chaîne C8, appartenant au groupe Canal+, sera retirée de la TNT dès 2025. Quant à CNEWS, bien qu'elle ait été rappelée à l'ordre, elle maintient sa présence pour l'année à venir, mais risque de connaître le même sort que sa consœur. Les deux chaînes seront remplacées par deux nouvelles, dont les offres étaient plus attractives : OF TV de Ouest-France et Réels TV, appartenant au milliardaire Daniel Kretinsky.

K.M