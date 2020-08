Canicule : le Rhône, l’Ain et l’Isère redescendent en vigilance jaune

Météo France a placé ce jeudi après-midi le Rhône, l’Ain et l’Isère en vigilance jaune canicule.



Après une semaine de fortes chaleurs, c’est la fin de l’épisode caniculaire de niveau orange dans de nombreux départements.



La qualité de l’air est jugée quant à elle “stable” par Atmo, avec un indice de 53 à Lyon (0 correspondant à une “très bonne” qualité et 100 à “très mauvaise”).



À noter qu’à partir de 18h, Météo France alerte sur un risque de grêle, en vigueur jusqu’à 20 heures. La nuit s’annonce orageuse et l’on devrait passer sous la barre des 20°C. L’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en vigilance jaune orages.